Микова (Козлова) Луиза Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микова (Козлова) Луиза Андреевна

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Место рождения

Александровск, Пермский край, Россия

Дата рождения

09.12.1931

Дата смерти

13.05.1988

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1931

Отец: Козлов Андрей Петрович

Мать: Козлова Александра Федоровна

Александровск, Пермский край, Россия
Бракосочетание
Около 01.01.1947

Муж: Мучиряев Эрдни Корнусович

ст. Половинка, Губаха, Пермский край
Рождение ребёнка
16.01.1949

Дочь: Насунова Галина Эрдниевна

Отец ребёнка: Мучиряев Эрдни Корнусович

ст. Половинка, Губаха, Пермский край
Рождение ребёнка
11.09.1951

Дочь: Корсаева Елена Эрдниевна

Отец ребёнка: Мучиряев Эрдни Корнусович

ст. Половинка, Губаха, Пермский край
Место жительства
1959
Переезд из Губахи в Калмыкию
Рождение ребёнка
07.02.1968

Сын: Мучиряев Арслан Эрдниевич

Отец ребёнка: Мучиряев Эрдни Корнусович

Смерть
13.05.1988
Александровск, Пермский край, Россия
Похороны
Неизвестно
Александровск, Пермский край, Россия
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