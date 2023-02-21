Микова (Козлова) Луиза Андреевна
Место рожденияАлександровск, Пермский край, Россия
Дата рождения09.12.1931
Дата смерти13.05.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1931
Александровск, Пермский край, Россия
Бракосочетание
Около 01.01.1947
ст. Половинка, Губаха, Пермский край
Рождение ребёнка
16.01.1949
Дочь: Насунова Галина Эрдниевна
Отец ребёнка: Мучиряев Эрдни Корнусович
ст. Половинка, Губаха, Пермский край
Рождение ребёнка
11.09.1951
Дочь: Корсаева Елена Эрдниевна
Отец ребёнка: Мучиряев Эрдни Корнусович
ст. Половинка, Губаха, Пермский край
Место жительства
1959
Переезд из Губахи в Калмыкию
Рождение ребёнка
07.02.1968
Сын: Мучиряев Арслан Эрдниевич
Отец ребёнка: Мучиряев Эрдни Корнусович
Смерть
13.05.1988
Александровск, Пермский край, Россия
Похороны
Неизвестно
Александровск, Пермский край, Россия