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Щербаков Феодор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Щербаков Василий Яковлевич

Мать: Щербакова Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Щербакова-Гуляева Таисия Феодоровна

Мать ребёнка: Щербакова Параскева Моисеевна

Рождение ребёнка
07.07.1899

Дочь: Щербакова Клавдия Феодоровна

Мать ребёнка: Щербакова Параскева Моисеевна

Рождение ребёнка
14.11.1900

Сын: Щербаков Дмитрий Феодорович

Мать ребёнка: Щербакова Параскева Моисеевна

Рождение ребёнка
21.06.1903

Сын: Щербаков Павел Феодорович

Мать ребёнка: Щербакова Параскева Моисеевна

Рождение ребёнка
13.03.1908

Сын: Щербаков Алексей Феодорович

Мать ребёнка: Щербакова Параскева Моисеевна

Рождение ребёнка
11.02.1909

Дочь: Щербакова Мария Феодоровна

Мать ребёнка: Щербакова Параскева Моисеевна

Рождение ребёнка
07.04.1914

Сын: Щербаков Александр Феодорович

Мать ребёнка: Щербакова Параскева Моисеевна

Рождение ребёнка
03.01.1919

Сын: Щербаков Василий Феодорович

Мать ребёнка: Щербакова Параскева Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Параскева Моисеевна

Смерть
Неизвестно
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