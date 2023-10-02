Щербаков Феодор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Щербакова-Гуляева Таисия Феодоровна
Мать ребёнка: Щербакова Параскева Моисеевна
Рождение ребёнка
07.07.1899
Дочь: Щербакова Клавдия Феодоровна
Мать ребёнка: Щербакова Параскева Моисеевна
Рождение ребёнка
14.11.1900
Сын: Щербаков Дмитрий Феодорович
Мать ребёнка: Щербакова Параскева Моисеевна
Рождение ребёнка
21.06.1903
Сын: Щербаков Павел Феодорович
Мать ребёнка: Щербакова Параскева Моисеевна
Рождение ребёнка
13.03.1908
Сын: Щербаков Алексей Феодорович
Мать ребёнка: Щербакова Параскева Моисеевна
Рождение ребёнка
11.02.1909
Дочь: Щербакова Мария Феодоровна
Мать ребёнка: Щербакова Параскева Моисеевна
Рождение ребёнка
07.04.1914
Сын: Щербаков Александр Феодорович
Мать ребёнка: Щербакова Параскева Моисеевна
Рождение ребёнка
03.01.1919
Сын: Щербаков Василий Феодорович
Мать ребёнка: Щербакова Параскева Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно