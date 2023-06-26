Шаныгина (Махинова) Юлиана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.2009
Сын: Шаныгин Владислав Алексеевич
Отец ребёнка: Шаныгина Алексей Владимировна
Рождение ребёнка
02.11.2012
Сын: Шаныгин Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Шаныгина Алексей Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно