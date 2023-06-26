Шаныгина (Махинова) Юлиана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаныгина (Махинова) Юлиана Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.2009

Сын: Шаныгин Владислав Алексеевич

Отец ребёнка: Шаныгина Алексей Владимировна

Рождение ребёнка
02.11.2012

Сын: Шаныгин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Шаныгина Алексей Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаныгина Алексей Владимировна