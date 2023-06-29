Свойкина Пелагея Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Свойкин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Свойкин Дорофей Яковлевич
Отец ребёнка: Свойкин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Свойкин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Свойкина Августа Яковлевна
Отец ребёнка: Свойкин Яков Васильевич
Смерть
Неизвестно