Свойкина Пелагея Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свойкина Пелагея Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Свойкин Фадей Яковлевич

Отец ребёнка: Свойкин Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Свойкин Дорофей Яковлевич

Отец ребёнка: Свойкин Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Свойкин Фома Яковлевич

Отец ребёнка: Свойкин Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Свойкина Августа Яковлевна

Отец ребёнка: Свойкин Яков Васильевич

Смерть
Неизвестно