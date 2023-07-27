Шумов Абрам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Шумов Меер Абрамович
Мать ребёнка: Шумова Эсфирь Иосифовна
Рождение ребёнка
20.05.1889
Мать ребёнка: Шумова Эсфирь Иосифовна
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Дора Абрамовна
Мать ребёнка: Шумова Эсфирь Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мессерман Хана Абрамовна
Мать ребёнка: Шумова Эсфирь Иосифовна
Место жительства
Неизвестно