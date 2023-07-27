Шумов Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумов Абрам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Шумов Меер Абрамович

Мать ребёнка: Шумова Эсфирь Иосифовна

Чаусы, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
20.05.1889

Сын: Шумов Самуил Абрамович

Мать ребёнка: Шумова Эсфирь Иосифовна

Чаусы, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Дора Абрамовна

Мать ребёнка: Шумова Эсфирь Иосифовна

Чаусы, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мессерман Хана Абрамовна

Мать ребёнка: Шумова Эсфирь Иосифовна

Чаусы, Чаусский район, Могилёвская область
Место жительства
Неизвестно
Чаусы, Чаусский район, Могилёвская область
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