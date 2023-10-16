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Вьялкин Игорь Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1956

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1956

Отец: Вьялкин Борис Матвеевич

Мать: Вьялкина Антонина Александровна

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