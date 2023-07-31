Игдисанов Рашид Кашифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игдисанов Кашиф Сахиуллович
Мать: Игдисанова Магамура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игдисанова Диана Рашидовна
Мать ребёнка: Игдисанова Лилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игдисанова Регина Рашидовна
Мать ребёнка: Игдисанова Лилия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Игдисанова Лилия