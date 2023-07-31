Игдисанов Рашид Кашифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игдисанов Рашид Кашифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игдисанов Кашиф Сахиуллович

Мать: Игдисанова Магамура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игдисанова Диана Рашидовна

Мать ребёнка: Игдисанова Лилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игдисанова Регина Рашидовна

Мать ребёнка: Игдисанова Лилия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игдисанова Лилия

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