Лошкин Козьма Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Лошкин Степан Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Агрофена Кузьмина
Мать ребёнка: Лошкина Овдотья Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Лошкин Фома Кузьмин
Мать ребёнка: Лошкина Овдотья Филиппова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Лошкин Федор Кузьмин
Мать ребёнка: Лошкина Овдотья Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762