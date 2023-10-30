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Лошкин Козьма Степанов

Место рождения

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1703 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Лошкин Степан Никитин

Мать: не указана

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Агрофена Кузьмина

Мать ребёнка: Лошкина Овдотья Филиппова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Лошкин Фома Кузьмин

Мать ребёнка: Лошкина Овдотья Филиппова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Лошкин Федор Кузьмин

Мать ребёнка: Лошкина Овдотья Филиппова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лошкина Овдотья Филиппова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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