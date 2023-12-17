Коршун-Осмоловский Иосиф Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршун-Осмоловский Иосиф Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Коршун-Осмоловский Яков Казимирович

Мать: Осмоловская Роза (Розалия)

Бракосочетание
27.10.1885

Жена: Коршун-Осмоловская Юзефа

Блудимльский РК костел Ивандарского прихода, Кричевский р-н, Могилевская обл., Беларусь (БССР)
Блудимль, Братьковичская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1900

Сын: Коршун-Осмоловский Григорий

Мать ребёнка: Коршун-Осмоловская Юзефа

Смерть
Неизвестно
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