Коршун-Осмоловский Иосиф Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
27.10.1885
Жена: Коршун-Осмоловская Юзефа
Блудимльский РК костел Ивандарского прихода, Кричевский р-н, Могилевская обл., Беларусь (БССР)
Блудимль, Братьковичская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1900
Сын: Коршун-Осмоловский Григорий
Мать ребёнка: Коршун-Осмоловская Юзефа
Смерть
Неизвестно