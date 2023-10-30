(Куратова) Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 10.10.1852
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из деревни Канавской сей же волости в деревню Яркуль
Место жительства
До 10.10.1852
Канавы, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из деревни Канавской сей же волости в деревню Яркуль
Рождение
1852
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно