(Куратова) Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Куратова) Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1825 г.р.

Мать

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 10.10.1852
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из деревни Канавской сей же волости в деревню Яркуль
Место жительства
До 10.10.1852
Канавы, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из деревни Канавской сей же волости в деревню Яркуль
Рождение
1852

Отец: Куратов Иван Яковлевич

Мать: Куратова Матрена Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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