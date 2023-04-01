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Косарев Анатолий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Косарев Федор Антонович

Мать: не указана