Савинова Клавдия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1931
Дата смерти1981
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савинова Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Савинов Алексей Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савинова Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Савинов Алексей Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савинов Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Савинов Алексей Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савинова Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Савинов Алексей Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савинов Вячеслав Алексеевич
Отец ребёнка: Савинов Алексей Савельевич
Смерть
1981