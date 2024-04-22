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Савинова Клавдия Васильевна

Место рождения

Бишево, Урмарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1931

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Поликарпов Василий Поликарпович

Мать: Поликарпова Агафия Ильинична

Бишево, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савинова Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Савинов Алексей Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савинова Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Савинов Алексей Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинов Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Савинов Алексей Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савинова Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Савинов Алексей Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинов Алексей Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинов Вячеслав Алексеевич

Отец ребёнка: Савинов Алексей Савельевич

Бишево, Урмарский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
1981
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