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Ткаченко Михаил Евстафьевич
Ткаченко Михаил Евстафьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ткаченко Евстафий
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Ткаченко Евстафий
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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