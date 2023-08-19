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Калмык Kalmyk Mikhel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Пол

Мужской

Отец

1831 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Калмык Kalmyk Абрам Аврам

Мать: не указана

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