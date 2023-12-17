Гурьева Параскева Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьева Параскева Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Гурьева Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Гурьев Иван Кириллович

Варзуга, Терский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Гурьева Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Гурьев Иван Кириллович

Варзуга, Терский муниципальный район, Мурманская область
Место жительства
31.01.1816
Варзуга, Терский муниципальный район, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьев Иван Кириллович

Смерть
Неизвестно
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