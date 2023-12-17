Гурьева Параскева Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Гурьева Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Гурьев Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Гурьева Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Гурьев Иван Кириллович
Место жительства
31.01.1816
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно