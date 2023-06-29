Кобозева Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобозева Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1977

Сын: Кобозев Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Кобозев Юрий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1978

Сын: Кобозев Тимофей Юрьевич

Отец ребёнка: Кобозев Юрий Тимофеевич

Рождение ребёнка
13.04.1986

Дочь: Кобозева Юлия Юрьевна

Отец ребёнка: Кобозев Юрий Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобозев Юрий Тимофеевич