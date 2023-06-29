Кобозева Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1977
Отец ребёнка: Кобозев Юрий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1978
Отец ребёнка: Кобозев Юрий Тимофеевич
Рождение ребёнка
13.04.1986
Дочь: Кобозева Юлия Юрьевна
Отец ребёнка: Кобозев Юрий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно