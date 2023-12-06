Данькевич (Павлович) Николай Феодосьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Павлович Феодосий Прокофьевич
Мать: Павлович Дарья
Рождение ребёнка
10.06.1942
Дочь: Канашонак Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Данькевич Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данькевич Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Данькевич Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данькевич Павел Николаевич
Мать ребёнка: Данькевич Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данькевич Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Данькевич Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данькевич Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Данькевич Варвара Тимофеевна
Смерть
Неизвестно