Данькевич (Павлович) Николай Феодосьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данькевич (Павлович) Николай Феодосьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Павлович Феодосий Прокофьевич

Мать: Павлович Дарья

Рождение ребёнка
10.06.1942

Дочь: Канашонак Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Данькевич Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данькевич Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Данькевич Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данькевич Павел Николаевич

Мать ребёнка: Данькевич Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данькевич Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Данькевич Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данькевич Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Данькевич Варвара Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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