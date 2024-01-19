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Кошина Прасковья Георгиевна

Место рождения

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.10.1897 ст.

Дочь: Кошина Прасковья Ульяновна

Отец ребёнка: Кошин Ульян Семёнович

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1900 ст.

Дочь: Кошина Ефросинья Ульяновна

Отец ребёнка: Кошин Ульян Семёнович

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.04.1903 ст.

Сын: Кошин Иван Ульянович

Отец ребёнка: Кошин Ульян Семёнович

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1905 ст.

Сын: Кошин Иван Ульянович

Отец ребёнка: Кошин Ульян Семёнович

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1908 ст.

Сын: Кошин Михаил Ульянович

Отец ребёнка: Кошин Ульян Семёнович

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1908 ст.

Дочь: Кошина Фёкла Ульяновна

Отец ребёнка: Кошин Ульян Семёнович

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошин Ульян Семёнович

Смерть
Неизвестно
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