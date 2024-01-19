Кошина Прасковья Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1897 ст.
Дочь: Кошина Прасковья Ульяновна
Отец ребёнка: Кошин Ульян Семёнович
Рождение ребёнка
01.10.1900 ст.
Дочь: Кошина Ефросинья Ульяновна
Отец ребёнка: Кошин Ульян Семёнович
Рождение ребёнка
18.04.1903 ст.
Сын: Кошин Иван Ульянович
Отец ребёнка: Кошин Ульян Семёнович
Рождение ребёнка
18.10.1905 ст.
Сын: Кошин Иван Ульянович
Отец ребёнка: Кошин Ульян Семёнович
Рождение ребёнка
01.10.1908 ст.
Отец ребёнка: Кошин Ульян Семёнович
Рождение ребёнка
01.10.1908 ст.
Дочь: Кошина Фёкла Ульяновна
Отец ребёнка: Кошин Ульян Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно