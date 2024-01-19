Ачкасов Афанасий Харлампиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 311. Л. 165
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Ачкасов Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Ачкасова Екатерина Егоровна
Букреевка, Щигровский муниципальный район, Курская область
ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 867. Л. 279об.
Смерть
До 1834
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ачкасов Василий
Мать ребёнка: Ачкасова Екатерина Егоровна
ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 867. Л. 279об.