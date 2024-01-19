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Ачкасов Афанасий Харлампиевич

Место рождения

Ачкасово, Щигровский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Ачкасов Харлампий Козьмич

Мать: Ачкасова Екатерина Фетисовна

Ачкасово, Щигровский муниципальный район, Курская область
ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 311. Л. 165
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Ачкасов Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Ачкасова Екатерина Егоровна

Букреевка, Щигровский муниципальный район, Курская область
ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 867. Л. 279об.
Смерть
До 1834
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ачкасов Василий

Мать ребёнка: Ачкасова Екатерина Егоровна

ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 867. Л. 279об.
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