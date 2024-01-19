Федосеева Язева Раиса Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева Язева Раиса Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2023

Пол

Женский

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Язев Даниил Михайлович

Мать: Язева Собянина Варвара Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосеева Лариса Аркадьевна

Отец ребёнка: Федосеев Аркадий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Андрей Аркадьевич

Отец ребёнка: Федосеев Аркадий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосеев Аркадий Иванович

Смерть
2023
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