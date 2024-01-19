Федосеева Язева Раиса Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2023
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосеева Лариса Аркадьевна
Отец ребёнка: Федосеев Аркадий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосеев Андрей Аркадьевич
Отец ребёнка: Федосеев Аркадий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2023