Колдомов Михаил Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти19.11.1942
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Колдомов Терентий Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1923
Дочь: Колдомова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Елизавета?
Кулак-Кучес, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Елизавета?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колдомов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Елизавета?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колдомова Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Елизавета?
Смерть
19.11.1942