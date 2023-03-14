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Колдомов Михаил Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

19.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Колдомов Терентий Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1923

Дочь: Колдомова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Елизавета?

Кулак-Кучес, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1930

Сын: Колдомов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Елизавета?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колдомов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Елизавета?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колдомова Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Елизавета?

Смерть
19.11.1942