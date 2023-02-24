Белогозинская (Викторова) Клавдия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белогозинская (Викторова) Клавдия Константиновна

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Место рождения

Самарская область, Россия

Дата рождения

1916

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Викторов Константин

Мать: ?

Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
19.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белогозинский Андрей Николаевич

Село Пороги ( Куроедово ) , Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белогозинский Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белогозинский Андрей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белогозинский Андрей Николаевич

Куйбышевская область, Барановский район, село Куроедово, Россия
Смерть
1969
Кызылорда, Казахстан
Похороны
Неизвестно
Кызылорда, Казахстан
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