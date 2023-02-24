Белогозинская (Викторова) Клавдия Константиновна
Место рожденияСамарская область, Россия
Дата рождения1916
Дата смерти1969
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Викторов Константин
Мать: ?
Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
19.02.1938
Село Пороги ( Куроедово ) , Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Куйбышевская область, Барановский район, село Куроедово, Россия
Смерть
1969
Кызылорда, Казахстан
Похороны
Неизвестно
Кызылорда, Казахстан