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Маркин Петр Иванович
Маркин Петр Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Шишкин Иван Валерьевич
1977 г.р.
Мать
Маркина Антонина Геннадьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВН
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События
События
Биография
Биография
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Источники
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Шишкин Иван Валерьевич
Мать:
Маркина Антонина Геннадьевна
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