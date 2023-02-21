Татьяна Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Ефим Порфириев
Отец ребёнка: Порфирий Петров
Рождение ребёнка
1858
Сын: Антон Порфириев
Отец ребёнка: Порфирий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Порфирий Петров
Смерть
Неизвестно