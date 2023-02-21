Татьяна Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1830 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Ефим Порфириев

Отец ребёнка: Порфирий Петров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Антон Порфириев

Отец ребёнка: Порфирий Петров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порфирий Петров

Смерть
Неизвестно
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