Пахомова (Комарова) Виктория Валерьевна
Место рождения
Дата рождения12.03.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1989
Бракосочетание
07.07.2017
Рождение ребёнка
21.10.2017
Сын: Пахомов Мировлав Николаевич
Отец ребёнка: Пахомов Николай Анатольевич
Рождение ребёнка
17.06.2019
Дочь: Пахомова Милана Николаевна
Отец ребёнка: Пахомов Николай Анатольевич
Рождение ребёнка
01.05.2021
Дочь: Пахомова Есения Николаевна
Отец ребёнка: Пахомов Николай Анатольевич