Пахомова (Комарова) Виктория Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова (Комарова) Виктория Валерьевна

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Место рождения

Чатлык, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

12.03.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1989

Отец: Клепалов Валерий Григорьевич

Мать: Комарова Татьяна Анатольевна

Чатлык, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
07.07.2017

Муж: Пахомов Николай Анатольевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.10.2017

Сын: Пахомов Мировлав Николаевич

Отец ребёнка: Пахомов Николай Анатольевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.06.2019

Дочь: Пахомова Милана Николаевна

Отец ребёнка: Пахомов Николай Анатольевич

Рождение ребёнка
01.05.2021

Дочь: Пахомова Есения Николаевна

Отец ребёнка: Пахомов Николай Анатольевич

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