Котова (Никитина) Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1981
Рождение ребёнка
15.06.2006
Сын: Котов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Котов Михаил
Рождение ребёнка
16.08.2010
Сын: Котов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Котов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котов Михаил
Развод
Неизвестно
Муж: Котов Михаил