Котова (Никитина) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Никитина) Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1981

Отец: Никитин Александр Евдокимович

Мать: Никитина Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
15.06.2006

Сын: Котов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Котов Михаил

Рождение ребёнка
16.08.2010

Сын: Котов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Котов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Михаил

Развод
Неизвестно

Муж: Котов Михаил

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