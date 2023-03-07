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Кудрявцева Федора Григорьева

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Место рождения

поч. Пятеринский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1740 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
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Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Пятеринский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Естифей Прокофьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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