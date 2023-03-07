Кудрявцева Федора Григорьева
Место рожденияпоч. Пятеринский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Пятеринский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762