Трифонов Александр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1957
Дата смерти30.11.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1957
Бракосочетание
25.04.1986
Рождение ребёнка
01.05.1986
Сын: Трифонов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Трифонова Лариса Васильевна
Рождение ребёнка
20.07.1989
Дочь: Трифонова Кристина Александровна
Мать ребёнка: Трифонова Лариса Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.11.2022
После тяжёлой болезни в 10:30