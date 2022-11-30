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Трифонов Александр Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1957

Дата смерти

30.11.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1957

Отец: Трифонов Фёдор Ильич

Мать: Трифонова Лидия Иннокентьевна

Бракосочетание
25.04.1986

Жена: Трифонова Лариса Васильевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
01.05.1986

Сын: Трифонов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Трифонова Лариса Васильевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
20.07.1989

Дочь: Трифонова Кристина Александровна

Мать ребёнка: Трифонова Лариса Васильевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
30.11.2022
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
После тяжёлой болезни в 10:30
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