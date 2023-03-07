Солодовников Артемон Андреевич
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: Солодовников Андрей Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Солодовников Михаил Артемонович
Мать ребёнка: Солодовников Акилина Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Смерть
Неизвестно