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Савиновских Семен Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1871

Дата смерти

После 1906

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1871

Отец: Савиновский Петр Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Савиновских Авдотья Семеновна

Мать ребёнка: Савиновских Варвара Даниловна

Рождение ребёнка
09.09.1903

Сын: Савиновских Мертворожденный Семенович

Мать ребёнка: Савиновских Варвара Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савиновских Варвара Даниловна

Смерть
После 1906
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