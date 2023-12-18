Савиновских Семен Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1871
Дата смертиПосле 1906
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1871
Отец: Савиновский Петр Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Савиновских Авдотья Семеновна
Мать ребёнка: Савиновских Варвара Даниловна
Рождение ребёнка
09.09.1903
Сын: Савиновских Мертворожденный Семенович
Мать ребёнка: Савиновских Варвара Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1906