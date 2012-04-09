Андриянов Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриянов Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1940

Дата смерти

09.04.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1940

Отец: Андриянов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1970

Сын: Андриянова Олег Николаевич

Мать ребёнка: Василькова Анастасия Павловна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Смерть
09.04.2012
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан