Андриянов Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1940
Дата смерти09.04.2012
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1940
Отец: Андриянов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1970
Сын: Андриянова Олег Николаевич
Мать ребёнка: Василькова Анастасия Павловна
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Смерть
09.04.2012
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан