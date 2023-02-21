Меркулова Марина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулова Марина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1988 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.2008

Дочь: Меркулова Полина Андреевна

Отец ребёнка: Меркулов Андрей Викторович

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
15.10.2018

Сын: Меркулов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Меркулов Андрей Викторович

Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркулов Андрей Викторович

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