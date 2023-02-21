Меркулова Марина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.2008
Дочь: Меркулова Полина Андреевна
Отец ребёнка: Меркулов Андрей Викторович
Рождение ребёнка
15.10.2018
Сын: Меркулов Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Меркулов Андрей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно