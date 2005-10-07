(Саттарова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Саттарова) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.2005

Отец: Саттаров Ренат

Мать: Дина

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