Сарычев Данил Дементьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смерти1746
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Сарычев Дементий Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Коновалова Устина Даниловна
Мать ребёнка: Сарычева Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1731
Сын: Сарычев Василий Данилович
Мать ребёнка: Сарычева Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1739
Мать ребёнка: Сарычева Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1742
Сын: Сарычев Дементий Данилович
Мать ребёнка: Сарычева Феодосия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1746