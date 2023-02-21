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Сарычев Данил Дементьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

1746

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Сарычев Дементий Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Коновалова Устина Даниловна

Мать ребёнка: Сарычева Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1731

Сын: Сарычев Василий Данилович

Мать ребёнка: Сарычева Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1739

Сын: Сарычев Никита Данилович

Мать ребёнка: Сарычева Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Сарычев Дементий Данилович

Мать ребёнка: Сарычева Феодосия Ивановна

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарычева Феодосия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1746
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
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