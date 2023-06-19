Скуратов Петр Наумович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Бракосочетание
18.01.1859
свидетели : Захар Перов, Однодворец 1834- , Иосиф Перов, Государственный крестьянин 1835-1912 ) имели детей Брак: запись о браке №1, метрическая книга за 1859 год, Никольская церковь, село Пиковы Ряс... Показать все
Рождение ребёнка
21.10.1859
Сын: Скуратов Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Скуратова Пелагея Карповна
Рождение, крещение: запись о рождении №114, метрическая книга за 1859 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Скуратова Пелагея Карповна
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Скуратова Пелагея Карповна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Маркова Варвара Петровна
Мать ребёнка: Скуратова Пелагея Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Скуратова Пелагея Карповна
Смерть
Неизвестно