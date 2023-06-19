Скуратов Петр Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкуратов Петр Наумович

Скуратов Петр Наумович

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Скуратов Наум Михайлович

Мать: Скуратова Мария Семеновна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
18.01.1859

Жена: Скуратова Пелагея Карповна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
свидетели : Захар Перов, Однодворец 1834- , Иосиф Перов, Государственный крестьянин 1835-1912 ) имели детей Брак: запись о браке №1, метрическая книга за 1859 год, Никольская церковь, село Пиковы Ряс... Показать все
Рождение ребёнка
21.10.1859

Сын: Скуратов Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Скуратова Пелагея Карповна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №114, метрическая книга за 1859 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1863

Сын: Скуратов Федор Петрович

Мать ребёнка: Скуратова Пелагея Карповна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Скуратов Петр Петрович

Мать ребёнка: Скуратова Пелагея Карповна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Маркова Варвара Петровна

Мать ребёнка: Скуратова Пелагея Карповна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Скуратова Пелагея Карповна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно