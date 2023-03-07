Миронюк Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронюк Борис Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Отец

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Миронюк Иван

Мать: Миронюк Вера Ананьевна

Смерть
1922
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