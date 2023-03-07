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Миронюк Борис Иванович
Миронюк Борис Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1906
Дата смерти
1922
Пол
Мужской
Отец
Миронюк Иван
Мать
Миронюк Вера Ананьевна
1881 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Миронюк Иван
Мать:
Миронюк Вера Ананьевна
Смерть
1922
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