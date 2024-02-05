Грешнов Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Боева Наталия Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978