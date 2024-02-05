Грешнов Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грешнов Семен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Боева Наталия Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грешнова Екатерина Георгиевна

Смерть
1978
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