Фатьянов Федор Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатьянов Федор Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миндарева Раиса Федоровна

Мать ребёнка: Фатьянова Вера Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фатьянов Владимир Федорович

Мать ребёнка: Фатьянова Вера Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фатьянов Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Фатьянова Вера Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фатьянов Александр Федорович

Мать ребёнка: Фатьянова Вера Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатьянова Вера Константиновна

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