Фатьянов Федор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миндарева Раиса Федоровна
Мать ребёнка: Фатьянова Вера Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фатьянов Владимир Федорович
Мать ребёнка: Фатьянова Вера Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фатьянов Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Фатьянова Вера Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фатьянов Александр Федорович
Мать ребёнка: Фатьянова Вера Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно