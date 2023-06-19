Елизарова Феоктиста Васильева
Место рождения
Дата рожденияС 1820 по 1821
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1820 по 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1851 ст.
Сын: Елизаров Иван Евстафьевич
Отец ребёнка: Елизаров Евстафий Андреевич
на момент рождения деревня Крапивки называлась деревней Старые Пичингуши, приход села Средние Пичингуши Лукояновского уезда Нижегородской губернии. Церковь во имя Пресвятой Троицы восприемники: господ... Показать все
Смерть
После 1858