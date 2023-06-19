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Елизарова Феоктиста Васильева

Место рождения

Крапивка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

С 1820 по 1821

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1820 по 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Крапивка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.11.1851 ст.

Сын: Елизаров Иван Евстафьевич

Отец ребёнка: Елизаров Евстафий Андреевич

Крапивка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
на момент рождения деревня Крапивки называлась деревней Старые Пичингуши, приход села Средние Пичингуши Лукояновского уезда Нижегородской губернии. Церковь во имя Пресвятой Троицы восприемники: господ... Показать все
Смерть
После 1858
Крапивка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область