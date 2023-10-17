(Ермоленко) Елизавета Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ермоленко) Елизавета Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермоленко Кирилл Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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