(Ермоленко) Елизавета Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермоленко Кирилл Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно