Шерварли Николай Семенович
Место рождения
Дата рождения02.05.1909
Дата смерти01.09.1899
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Смерть
01.09.1899
Причина смерти: Болезнь-диарея | ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1899г.,лист-157,зап.-49
Рождение
02.05.1909
Отец: Шерварли Семен Петрович
Мать: Шерварли Сарра Антоновна
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-150,зап.-38