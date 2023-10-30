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Шерварли Николай Семенович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

02.05.1909

Дата смерти

01.09.1899

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Смерть
01.09.1899
Причина смерти: Болезнь-диарея | ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1899г.,лист-157,зап.-49
Рождение
02.05.1909

Отец: Шерварли Семен Петрович

Мать: Шерварли Сарра Антоновна

ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-150,зап.-38
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