Красавин Василий Елесеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасавин Василий Елесеевич

Красавин Василий Елесеевич

avatar

Место рождения

Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово

Дата рождения

1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: Красавин Елесей Иванович

Мать: Красавина Матрена

Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Смена имени
После 1816 ст.
Усыновление племянника ,сына умершего брата Красавина Алексея Ивановича в 1813 г в возрасте 37 лет,жена его Матрена 1776 г р (на ревизию март 1816 г было 40 лет,дальше сведений нет)
Бракосочетание
До 1845 ст.

Жена: Красавина Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Красавина Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Красавина Александра Никифоровна

Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская вотчина Никольского приказа,д.Зобово
Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: Красавина Фекла Васильевна

Мать ребёнка: Красавина Александра Никифоровна

Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская вотчина Никольского приказа,д.Зобово
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close