Красавин Василий Елесеевич
Место рожденияОлонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Дата рождения1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1814 ст.
Отец: Красавин Елесей Иванович
Мать: Красавина Матрена
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Смена имени
После 1816 ст.
Усыновление племянника ,сына умершего брата Красавина Алексея Ивановича в 1813 г в возрасте 37 лет,жена его Матрена 1776 г р (на ревизию март 1816 г было 40 лет,дальше сведений нет)
Бракосочетание
До 1845 ст.
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Красавина Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Красавина Александра Никифоровна
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская вотчина Никольского приказа,д.Зобово
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: Красавина Фекла Васильевна
Мать ребёнка: Красавина Александра Никифоровна
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская вотчина Никольского приказа,д.Зобово
Смерть
Неизвестно