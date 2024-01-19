Семененко (Шлык) Тамара Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семененко (Шлык) Тамара Павловна

Место рождения

Старое Село, Зельвенский район, Гродненская область

Дата рождения

23.08.1955

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1955

Отец: Шлык Павел Иванович

Мать: Шлык Анастасия Андреевна

Старое Село, Зельвенский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
24.12.1978

Дочь: Семененко Марина Петровна

Отец ребёнка: Семененко Пётр Иванович

Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
22.05.1981

Дочь: Семененко Наталья Петровна

Отец ребёнка: Семененко Пётр Иванович

Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семененко Пётр Иванович

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