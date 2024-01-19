Семененко (Шлык) Тамара Павловна
Место рождения
Дата рождения23.08.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1955
Отец: Шлык Павел Иванович
Мать: Шлык Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
24.12.1978
Дочь: Семененко Марина Петровна
Отец ребёнка: Семененко Пётр Иванович
Рождение ребёнка
22.05.1981
Дочь: Семененко Наталья Петровна
Отец ребёнка: Семененко Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно