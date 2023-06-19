Хамитов Хамит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамитов Хамит

Место рождения

Алпаево, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Алпаево, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Алпаево, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закирова Шамсиямал Хамит кызы

Мать ребёнка: не указана

Алпаево, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно