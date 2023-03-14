Тотьмянин Димитрий Василиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТотьмянин Димитрий Василиев

Тотьмянин Димитрий Василиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1892 ст.

Сын: Тотьмянин Михаил Дмитриев

Мать ребёнка: Тотьмянина Елена

Рождение ребёнка
24.12.1893 ст.

Сын: Тотьмянин Иван Димитриев

Мать ребёнка: Тотьмянина Елена

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
отец значится как запасной рядовой ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 124 стр. АП 5
Место жительства
1923
Шадрина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Подворные списки плательщиков денежной заменой трудгужналога https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/36224#65
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тотьмянина Елена

Смерть
Неизвестно