Тотьмянин Димитрий Василиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.
Сын: Тотьмянин Михаил Дмитриев
Мать ребёнка: Тотьмянина Елена
Рождение ребёнка
24.12.1893 ст.
Мать ребёнка: Тотьмянина Елена
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
отец значится как запасной рядовой ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 124 стр. АП 5
Место жительства
1923
Шадрина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Подворные списки плательщиков денежной заменой трудгужналога https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/36224#65
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тотьмянина Елена
Смерть
Неизвестно