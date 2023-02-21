Балакирев Вячеслав Александрович
Место рожденияг.Углич, Ярославской обл.
Дата рождения30.09.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1987
Отец: Балакирев Александр
Мать: Балакирева Галина
г.Углич, Ярославской обл.
Бракосочетание
18.03.2016
г.Москва, Дворец бракосочетания №1 (Грибоедовский), м. Чистые пруды
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Москва
музыкант, бизнесмен
Образование
Неизвестно
Москва
РАМ им. Гнесиных | музыкант
Место жительства
Неизвестно