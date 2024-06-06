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Каменев Николай Семенович

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Место рождения

Покойное, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1904

Дата смерти

14.11.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Каменев Семен Ефтифеевич

Мать: ?

Покойное, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Военная служба
Неизвестно
Бракосочетание
17.10.1923

Жена: Каменева (Перебейнос) Палина Ивановна

Александрийская, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Пугачева (Каменева) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Каменева (Перебейнос) Палина Ивановна

Рождение ребёнка
18.07.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каменева (Перебейнос) Палина Ивановна

Бракосочетание
После 1928

Жена: Мария

Смерть
14.11.1975
Похороны
Неизвестно
Александрийская, Георгиевский, Ставропольский край

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