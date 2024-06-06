Каменев Николай Семенович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти14.11.1975
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Каменев Семен Ефтифеевич
Мать: ?
Военная служба
Неизвестно
Бракосочетание
17.10.1923
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Пугачева (Каменева) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Каменева (Перебейнос) Палина Ивановна
Рождение ребёнка
18.07.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каменева (Перебейнос) Палина Ивановна
Бракосочетание
После 1928
Жена: Мария
Смерть
14.11.1975
Похороны
Неизвестно