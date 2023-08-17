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Грац Егор Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1948

Дата смерти

31.07.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1948

Отец: Грац Иосиф Иванович

Мать: Грац Анна-Мария

Рождение ребёнка
22.07.1971

Сын: Грац Сергей Егорович

Мать ребёнка: Грац Валентина Карловна

Рождение ребёнка
22.07.1972

Дочь: Мезенцева Людмила Егоровна

Мать ребёнка: Грац Валентина Карловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грац Валентина Карловна

Смерть
31.07.1978
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