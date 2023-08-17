Грац Егор Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1948
Дата смерти31.07.1978
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1948
Отец: Грац Иосиф Иванович
Мать: Грац Анна-Мария
Рождение ребёнка
22.07.1971
Сын: Грац Сергей Егорович
Мать ребёнка: Грац Валентина Карловна
Рождение ребёнка
22.07.1972
Дочь: Мезенцева Людмила Егоровна
Мать ребёнка: Грац Валентина Карловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грац Валентина Карловна
Смерть
31.07.1978