Плеханова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плеханова Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плеханов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Плеханов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плеханов Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Плеханов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плеханов Петр Андреевич

Отец ребёнка: Плеханов Андрей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плеханов Андрей Михайлович

Смерть
Неизвестно