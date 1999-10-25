Яценко Пётр Карлович
Место рождения
Дата рождения09.04.1970
Дата смерти25.10.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1970
Место жительства
По 1987
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1991
г. Кировобад, Азербаджанская ССР
Место жительства
По 1991
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1993
г. Гудаута, Абхазия
Смерть
25.10.1999
Гудермесский район, Чечня