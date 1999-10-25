Яценко Пётр Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яценко Пётр Карлович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

09.04.1970

Дата смерти

25.10.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1970
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1987
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1991
г. Кировобад, Азербаджанская ССР
Место жительства
По 1991
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1993
г. Гудаута, Абхазия
Смерть
25.10.1999
Гудермесский район, Чечня
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